Professora por sugestão da mãe e bacharel em Direito por decorrência da carreira como diretora regional de ensino, Teresa Lúcia dos Anjos Brandão, 58, assumiu recentemente o desafio de comandar a diretoria pedagógica no Colégio Gaspar Vaz. E sua gestão inicia 2017 com novidades: introdução dos sistemas de ensino Mais Cores e Conquista da editora Positivo e aulas de musicalização. Nascida em Petrópolis-RJ, há 54 anos mora em Mogi e seu orgulho é o título de cidadã mogiana, sugerido pelo, agora novamente, vereador Cuco Pereira, em 2006. Cresceu no centro da cidade e recorda que a Praça do Shangai era como o quintal de casa e palco das brincadeiras de infância. Graduou-se em Ciências Físicas e Biológicas, Pedagogia e Direito, todas pela UBC e possui especialização em Evolução Humana, Direito Civil e Gestão Educacional.

Teresa Brandão | Diretora Pedagógica

Seu primeiro emprego foi aos 15 anos, como assistente no escritório de contabilidade de Samuel Assaz. Na mesma aérea, trabalhou na Livreton e na Codestra, onde por 12 anos conciliou com o Magistério. Lecionou em escolas de Guararema, Biritiba Ussu e Sabaúna. Antes de assumir o Colégio Gaspar Vaz, foi dirigente de ensino em Mogi por 13 anos e durante dois anos atuou como secretária-adjunta de Educação, em Suzano. Teresa mora no bairro São João com a filha Laís, estudante de Pedagogia, e os netos Gustavo, 7, e Larissa, 2. “Minha relação com meus netos é excelente… eles revitalizam a gente”, derrete-se. Na cozinha todos elogiam seu Estrogonofe de Frango. Pisciniana, um tanto crítica, é também sensível, perseverante e planejadora. Gosta de dançar, coleciona imãs de geladeira e indica o livro Perdas e Ganhos, de Lya Luft. Discreta e clássica ao se vestir, diz que sempre acaba comprando roupas da cor preta, apesar de gostar do verde. Seu perfume é Surreal, da Avon. No exterior, elogia a maneira simples de viver do povo de Trás-os-Montes, na região norte de Portugal. No Brasil destaca as cidades históricas de Paraty-RJ e Tiradentes-MG. Seu sonho de consumo é uma chácara em Guararema, onde iniciou a carreira de professora e seu projeto, além de ver os netos encaminhados, é dar sua contribuição para o crescimento do colégio Gaspar Vaz. Católica, é devota de Santo Antônio e voluntária do Divino na barraca de doces desde 93. Filha dos saudosos Beatriz e Antonio Brandão, com eles aprendeu a importância de se dedicar ao trabalho e acredita que o fundamental na vida é encará-la de maneira positiva e aproveitar as oportunidades. Sua frase: “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”, do poeta português Fernando Pessoa.