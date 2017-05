Tenho uma festa: o que devo vestir?

Sempre que aparece alguma festa para ir, um casamento ou uma formatura, sempre ficamos desesperadas pra escolher a roupa, não é mesmo? Principalmente se você é uma madrinha de casamento, formanda, familiar ou convidada. Essas ocasiões exigem looks mais sofisticados e geralmente é bem difícil escolher modelos de vestidos de festa que nos agradem.

Considerando isso, resolvi listar apenas seis dicas que certamente vão ajudar você a saber escolher o vestido de festa ideal para sua ocasião especial, garantindo que o modelo seja todo escolhido a seu gosto.

1- Busque referências e pesquise bastante!

Tenha algo em mente antes de sair procurando pelas lojas ou ateliês para não perder tempo procurando algo que não existe ou que já saiu de moda. Procure referencias em revistas e ou na internet, por exemplo.

Os modelos de vestidos de festa que estão mais em alta nem sempre têm a ver com seu estilo e a realidade do seu corpo. Ficar de olho no que as famosas estão usando é sempre uma boa pedida para se inspirar.

2- As cores

O tom de 2017 é verde, mais precisamente o greenery, o que por aqui já estão chamando de “verde folhagem”, mas as cores muito procuradas e faladas pela maioria das clientes são o Rose Quartz, um rosa bem clarinho, o Serenity, que lembra um lilás meio azulado e o Tiffany, que também é um azul mais claro.

Independentemente disso, se você tem receio de arriscar no que é tendência em relação a cores, então invista sempre em tons neutros. O preto, o nude, o azul marinho e o vermelho mais fechado nunca saem de moda e você consegue fazer bem sua escolha.

3- Sem exagero nos detalhes

Saiba dosar os detalhes do vestido de festa para não deixar a produção pesada, já que você ainda conta com outros elementos como maquiagem, joias, cabelo e sapatos. Peça ajuda a pessoas que sejam especialistas no assunto. Escolha um modelo de vestido que seja ao mesmo tempo maravilhoso e sensato, de forma que evidencie sua beleza sem exageros.

4- Comprimento do vestido X Ocasião

Qual é o comprimento ideal de um vestido de festa? Muitas pessoas têm essa dúvida, mas a resposta para isso vai depender da ocasião. Para eventos durante o dia, prefira vestidos mais curtos. Geralmente essas peças são mais descontraídas e não perdem a sofisticação. Fique atenta para não ser curto demais, ok? A altura dos joelhos é uma boa medida, por exemplo.

Vestidos longos vestem melhor em pessoas mais altas, mas nada que te impeça de usar se você for uma mulher um pouco mais baixinha, aliás, ultimamente temos visto mulheres baixas muito bem vestidas com modelos longos. Fique atenta apenas com a barra para que ela não fique arrastando no chão. Além disso, também é bom prestar atenção na ocasião, pois somente as formandas e familiares usam longo. Não fica muito adequado optar por um modelo longo se você for somente convidada.

5- Escolha o tecido certo

O tecido é quem dará o caimento desejado no corpo e definir se ficará confortável e bem em você. Dependendo do modelo de vestidos de festa que você escolher, o tecido pode deixar o look armado, por exemplo.

A renda e o tule são materiais que não amassam e podem cair bem de acordo com a silhueta feminina. Além disso, eles estão quase sempre em alta na moda festa.

6- O sapato de festa adequado

Um sapato de festa adequado faz toda a diferença, principalmente se estiver de acordo com o comprimento, o estilo e a linguagem do seu modelo de vestido. Se o vestido for mais discreto, investir em um sapato mais chamativo pode ser a pedida ideal. Mas tome cuidado com a altura para não incomodar ou ficar com a passada deselegante ou desconfortável no pé. Se você não aguenta um salto alto por muito tempo, opte por modelos mais baixos e confortáveis. Afinal, o seu conforte e sua saúde devem estar em primeiro lugar, não é mesmo?