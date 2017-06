Teatro Vasques recebe peça Moana no dia 9

O Teatro Vasques receberá na próxima sexta-feira, dia 9, a peça Moana: Um Mar de Aventuras em duas apresentações. A primeira acontecerá às 19 horas, e já está com ingressos esgotados, e a segunda será às 20h30. Os ingressos custarão R$30 a inteira e R$15 a meia e podem ser adquiridos pelo site www.starticketweb.com.br ou no ponto de venda Ricc Kids (somente em dinheiro).

A peça começa contando um pouco do local onde ocorre a história. TeFiti, uma deusa, criou toda a vida. O coração de TeFiti, uma pequena pedra pounamu, foi roubado pelo semideus Maui para presentear os humanos, no intuito de ser amado. Por causa do coração roubado, as ilhas que TeFiti criou foram amaldiçoadas.

Um milênio mais tarde, Moana Waialiki, ainda criança, descobre o coração enquanto está coletando conchas perto do oceano. Depois que seu pai, o chefe Tui, ordena que ela volte para a aldeia, ela nunca mais vê o coração. Já adolescente, Moana agora tem a responsabilidade de se tornar a próxima chefe da ilha, por insistência do seu pai.