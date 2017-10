Tatuadora cobre cicatrizes de mastectomia

Só quem sofreu de câncer de mama e precisou retirar o seio sabe o sofrimento que é ver seu próprio corpo transformado pela doença, com uma cicatriz lembrando o episódio. Para ajudar estas mulheres a recuperar a autoestima, a tatuadora Fabiana da Silva faz tatuagem nas cicatrizes deixadas pela mastectomia. Ela realiza este trabalho gratuitamente. “Um dia, vi uma matéria sobre uma tatuadora que fazia este trabalho, mas ela só fazia para cicatrizes de violência doméstica. Foi então que começamos a pesquisar e fazer para cobrir marcas de mastectomia”, conta. Além de cobrir esse tipo de cicatrizes, ela também faz trabalhos para esconder marcas de violência doméstica e de outros tipos de cirurgias mal sucedidas.

Para a mulher estar apta a fazer a tatuagem, ela precisa ter feito a cirurgia há pelo menos dois anos e passar por uma avaliação. A ação dura o ano todo e a agenda abre em dezembro. Por ser mês da divulgação do Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, Fabiana começou a tatuar cicatrizes em auréolas do peito e pretende fazer tatuagem em pelo menos três mulheres ao longo do mês.

Além desta ação social, Fabiana e seu marido, Fernando Carvalho, começarão uma campanha para ajudar uma clínica de dependência química feminina. Será sorteado uma tatuagem para quem doar roupas femininas. Informações pelo 2378-9680.