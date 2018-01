Tarifa de ônibus fica em R$ 4,10

A tarifa do transporte público de Mogi das Cruzes vai ficar em R$ 4,10. A garantia é do prefeito Marcus Melo, que, na manhã de quinta-feira, 11, realizou coletiva de imprensa para anunciar a manutenção do valor. Recentemente, as empresas concessionárias do transporte coletivo da cidade entraram com pedido de reajuste na passagem, que passaria para R$ 5,33.

Para justificar a recusa do aumento, o prefeito alegou vários motivos. Um deles foi a renovação da isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) dada às empresas, em um projeto aprovado em dezembro pela Câmara Municipal. Outro motivo foi a redução do valor dos insumos ligados à manutenção dos ônibus, como óleo, pneus e lubrificantes, que diminuíram seus preços entre 5 e 15%, o que causa uma redução nos custos do sistema.

É a primeira vez desde 2014 que não há reajuste. No entanto, a prefeitura não sabe precisar se o valor da passagem será mantido até o final do ano. “O sistema de transporte coletivo é dinâmico, não sabemos se os insumos que compõem a tarifa terão acréscimos ou não. Não sei se terá alguma alteração nos próximos meses ou no próximo ano, mas o nosso desejo é manter a tarifa em R$ 4,10”, explicou o prefeito.

Durante a coletiva, Melo também anunciou algumas melhorias para o sistema de transporte, como 40 novos ônibus e novos abrigos em pontos de ônibus. Ele também referiu os planos de construção de um terminal no distrito de Jundiapeba. “O terreno é do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e estamos em negociação para que haja uma cessão do terreno para a construção do terminal”, adiantou.