Suzano Shopping tem nova atração para as férias

As férias escolares estão a pleno vapor e agora é o momento das crianças aproveitarem o tempo livre para se divertirem. Como nem todos os pais tem horário disponível ou condição para viajar o ideal é procurar atividades de lazer para as crianças.

Localizado na Vila Nova União, o CEU está com programação de férias que irá até o dia 9 de fevereiro, com aulas de ballet, confecção de pipas, ginástica, zumba, violão entre outros. No entanto, o local oferece atividades o ano todovoltadas para crianças e adultos. As oficinas são gratuitas. O Suzano Shopping também está com várias atividades. O espaço tem o brinquedo Sobre as Redes, um novo parque com diversas atrações que agradam desde crianças até adolescentes e adultos. O espaço é composto de um circuito de redes com vários níveis de dificuldades e uma estrutura de madeira que permite andar, pular e escalar por toda a atração. Além da aventura, há também um escorregador com queda para uma piscina de bolinhas e pufes para descanso. O valor é dividido por pacotes, tendo as opções de 20 minutos (R$ 25), 30 minutos (R$ 35) e uma hora (R$ 50). Para cada minuto adicional é cobrado R$ 1.