Suzano Shopping entra em mundo de faz de conta com encontro de princesas

Conhecidas e adoradas por todas as crianças, as princesas de contos de fadas vão invadir o Suzano Shopping no próximo final de semana e personagens como Branca de Neve, Anna e Elza, Rapunzel e Cinderela prometem encantar os pequenos com sessão de fotografias e contos do universo do faz de conta. A fantasia também está liberada para as crianças para deixar o momento ainda mais especial. O evento é gratuito e terá 5 horas de duração.

Serviço

Encontro com Princesas

Quando: 3 de dezembro

Horário: a partir das 15h

Local: próximo à decoração de natal