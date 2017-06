Suzano Papel oferece 20 vagas em curso gratuito

A Suzano Papel e Celulose está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Há 20 vagas disponíveis para jovens residentes próximos às unidades industriais da companhia, instalada em Suzano. Os requisitos são ter 18 ou 19 anos completos até 30 de setembro de 2017, a família deve ter uma renda de até um salário mínimo por pessoa, ter ensino médio completo, estar dispensado do Serviço Militar e morar nos entornos da empresa. Para se inscrever, os interessados devem acionar a empresa através do e-mail voluntariar@suzano.com.br até o dia 2 de agosto.

Há 12 anos, a Escola Formare Suzano, uma parceria com a Fundação Iochpe, capacita jovens de baixa renda. Desenvolvemos o curso de Operador de Processo de Produção nas Unidades Suzano (SP), Mucuri (BA) e Imperatriz (MA). Durante 10 meses, os jovens recebem uma formação de Aprendiz, proporcionando maior oportunidade para o aprendizado prático e para o crescimento profissional para o mercado de trabalho.

As aulas são ministradas por voluntários da Suzano Papel e Celulose. Todos os aprendizes que concluírem o programa com aproveitamento recebem da Fundação Iochpe o correspondente certificado de qualificação profissional.