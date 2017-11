Suzano Papel inaugura praça

A Suzano Papel e Celulose inaugurou a Praça Antonietta e Leon Feffer em uma de suas unidades industriais localizada em Suzano. O espaço, além de promover a preservação da história da produção da celulose no país, será destinado ao descanso e convivência entre colaboradores. No local também está exposto o Digestor “Bola”, primeiro equipamento do mundo capaz de processar Celulose de Eucalipto em escala industrial. A relíquia, que operou entre 1956 e meados dos anos 60, tinha capacidade para produzir 30 toneladas de celulose por dia e é prova de que a inovação faz parte do DNA Suzano desde o início da operação. Atualmente, a capacidade de produção da unidade Suzano é de 550 mil toneladas de celulose e 570 mil toneladas de papel por ano.

A praça possui diversos totens que contam a história da produção de papel e celulose na Suzano e no Brasil. Na mesma ocasião, a unidade industrial também abrigou a Feirinha Sustentável, ação que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico dos projetos sociais apoiados pela companhia. Com mais de 20 edições realizadas em outras unidades, a iniciativa já beneficiou centenas de famílias, proporcionando significativas transformações na vida dos participantes.

O projeto da Feirinha Sustentável oferece orientações, recomendações e o acompanhamento de uma consultoria técnica em finanças e comércio, além de dicas dos colaboradores da Suzano Papel e Celulose sobre como estabelecer uma relação com o cliente final. Os participantes do projeto aprendem a determinar preços, como realizar o fluxo de caixa e como administrar um negócio. Assim, a Feirinha mostra-se uma forma de potencializar os negócios dessas comunidades e aproximar a empresa dos moradores da região.

Durante o evento, os convidados visitaram a fábrica em Suzano e Daniel Feffer, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Suzano, fez um pronunciamento sobre a história da unidade industrial e do Grupo Suzano.