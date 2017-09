Suzano Papel ganha prêmio por incentivo à carreira

A Suzano Papel e Celulose foi eleita “A Melhor Empresa para Começar a Carreira 2017”, de acordo com ranking elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). Com um Índice de Felicidade no Trabalho (IFT Jovem) de 84,1, a Suzano superou outras 247 empresas inscritas no prêmio. A avaliação da Suzano teve alta de 9,8 pontos sobre o Índice de Felicidade do Jovem (IFJ) divulgado em 2016.

Principal estudo do gênero em todo o Brasil, a pesquisa leva em consideração informações gerais sobre a organização, além de 12 categorias que verificam as políticas e práticas de RH adotadas pelas companhias.

Para Julia Fernandes, diretora Executiva de Gente e Gestão da Suzano Papel e Celulose, o reconhecimento atesta o compromisso da empresa em promover um ambiente cada vez mais inspirador, desafiador e propício para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O nosso maior valor está nas pessoas. Na Suzano, incentivamos todos a assumirem novos desafios, ousarem e se tornarem protagonistas de seu desenvolvimento e de sua carreira. Esta é, sem dúvida, a melhor maneira de cada colaborador ajudar na construção de uma empresa melhor a cada dia”, conta. “Vemos esse reconhecimento como o resultado do trabalho de mais de 8 mil colaboradores, jovens de todas as idades, seja 25 ou mesmo 70”, complementa.