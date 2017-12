Suzano inicia construção do Hospital Regional

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (11/12) a construção do Hospital Regional da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, em entrevista coletiva concedida no gabinete do Paço Municipal Firmino José da Costa. A obra, orçada em aproximadamente R$ 28 milhões, terá o aporte do governo federal de quase R$ 24 milhões, com uma contrapartida do município de mais R$ 4 milhões. A primeira fase compreende na construção de um pronto-socorro de urgência e emergência.

Participaram do encontro o deputado estadual André do Prado, o vice-prefeito Walmir Pinto, os secretários municipais de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, de Obras e Infraestrutura, Ari Serafim Barbosa, e de Comunicação Pública, Marcelo Prado, além dos representantes da empresa vencedora do certame licitatório, Simétrica Engenharia.

A área total do futuro hospital tem 45 mil metros quadrados e está planejada para receber as posteriores fases com a construção de leitos e demais especialidades de atendimento. O equipamento ficará localizado na esquina da avenida Roberto Simonsen com a rua Sete de Setembro, na Cidade Cruzeiro do Sul, em um local que compreenderá um complexo integrado de educação, saúde e lazer, composto pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), pelo Parque Municipal Max Feffer e por um polo educacional formado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), Instituto Federal de Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP) e pela Faculdade Piaget.

A obra terá duração de 18 meses, tendo previsão de conclusão no segundo semestre de 2019. “A construção do Hospital Regional representa não só a expansão dos serviços de Saúde da cidade, mas também a preocupação deste governo em garantir os direitos e a dignidade do suzanense. A primeira fase compreende na construção de todo o pronto-socorro e, durante esse período, vamos nos empenhar em buscar parcerias com os governos federal e estadual para o custeio desse grande hospital de característica regional para que atenda não só a população da cidade, mas também as cidades vizinhas”, garantiu Ashiuchi.

A obra do Hospital Regional terá em seu pico de trabalho a atuação de até 150 profissionais, que serão contratados prioritariamente em Suzano. O secretário de Planejamento Urbano frisou que o equipamento está localizado em um acesso estratégico da cidade. “Com o prolongamento da rua Sete de Setembro, essa unidade ficará localizada em um local de fácil acesso tanto para os suzanenses quanto para munícipes vizinhos. Isso também vai ao encontro do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano Diretor, que prevê o crescimento ordenado do viário urbano”, explicou Vieira.

Os serviços tiveram início com limpeza, topografia e implantação do canteiro de obras. “Com o início das obras desse hospital, vamos articular os meios para mantermos o bom funcionamento para a população. Precisamos do apoio do Estado e da União para que esse sonho se torne realidade o mais rápido possível”, apontou o deputado André do Prado.