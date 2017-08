Supergasbras leva projeto VivaVôlei a Mogi das Cruzes

Será lançado, nesta quarta-feira (16/08), na cidade de Mogi das Cruzes, uma escolinha do VivaVôlei, programa da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que trabalha valores e conceitos que contribuam com a formação de crianças e adolescentes de comunidades carentes em diversas cidades brasileiras. As aulas de vôlei serão gratuitas e voltadas para meninas e meninos entre 6 e 17 anos, moradores do bairro de Vila Nova União e entorno. A iniciativa é da Supergasbras, empresa do Grupo SHV Energy – líder mundial em distribuição de Gás LP, em parceria com o Instituto Sementinha.

A Supergasbras, que desde os anos 80 é parceira da CBV no voleibol, estreitou ainda mais essa relação a partir de 2003, quando estendeu a parceria também para o braço social do esporte, beneficiando milhares de crianças com o patrocínio de diversas escolinhas. Agora é a vez de Mogi das Cruzes receber o projeto com a chancela da Unesco.

Inauguração

As aulas do projeto serão realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU das Artes), que pertence ao Instituto Sementinha, onde são oferecidas várias atividades para a comunidade. No próximo dia 16, haverá a inauguração do VivaVôlei. O evento, das 9h30 às 12h, contará com a presença da equipe de vôlei feminina do SESI-SP, convidada especial para a ocasião. As atletas irão interagir com as crianças e contar um pouco de suas histórias.

As aulas do VivaVôlei são gratuitas e as inscrições poderão ser feitas no local. São oferecidas aproximadamente 200 vagas para as turmas nos períodos da manhã e da tarde, duas vezes por semana. Para participar, é necessário que o aluno esteja frequentando a escola. Um dos objetivos do projeto é contribuir para a aprendizagem e a diminuição da evasão escolar.

“Graças à lei de incentivo ao esporte, no início do ano inauguramos o projeto em uma comunidade carente de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e estamos muito animados de levar a iniciativa agora para Mogi das Cruzes. O benefício às crianças e aos adolescentes vai muito além da prática do esporte. A Supergasbras busca promover a cidadania e a educação ambiental por meio de atividades recreativas, torneios, gincanas e passeios com esses jovens”, explica Lucinda Miranda, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergrasbras.