Sukiya abre loja em Mogi

Os fãs da gastronomia japonesa agora têm mais uma opção em Mogi das Cruzes para degustar as delícias orientais. É que inaugurou recentemente na cidade uma unidade da Sukiya Tokio Bolws & Noodles, considerada o maior fast-food do Japão no Brasil e que já conta com 15 lojas em São Paulo.

Em Mogi, o restaurante fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, em frente à UMC, e virou sensação nos primeiros dias da inauguração, no dia 11 de maio. Localizado em uma das vias mais movimentadas da cidade, o espaço chama a atenção pela amplitude e decoração. No cardápio, os clientes encontram variedade de pratos à base de carne fatiada e cozida, de acordo com a tradição japonesa.