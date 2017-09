Spoleto reabre no Mogi Shopping

Após um período fechado para reforma, o Spoleto do Mogi Shopping já está reaberto para o público. A rede é uma das principais fast food que tem como produto principal massas. A mudança foi completa no que se refere ao visual da loja, uniformes dos funcionários, utensílios e apresentação da refeição.

O motivo da reforma aconteceu para trazer um novo reposicionamento da marca apresentando um novo conceito da ação “Minha Cozinha”, onde grande parte dos itens são preparados na loja com frescor e sabor. Com a nova reforma, vieram também algumas novidades. “O novo modelo Minha Cozinha Italiana é um reposicionamento da marca Spoleto, ressaltando refeições com mais sabores, com ingredientes frescos preparados diariamente na loja, bem diferente do conceito de fast food. São receitas vindas da Itália, como novos molhos, massas importadas, empratamento mais sofisticado, a focaccia e outros pratos”, conta o proprietário da franquia João Nóbrega.

Apesar de haver várias mudanças, alguns pratos, como a lasanha e massas recheadas continuam no cardápio, bem como o foco na qualidade dos serviços prestados ao cliente.

O Spoleto promete coisas novas ainda este ano. “Estamos ansiosos para começarmos com carnes grelhadas, onde fizemos significativo investimento. A loja já está preparada e em breve apresentaremos mais esta novidade”, destaca João.