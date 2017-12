De olhar doce e delicadeza típica de uma artista, Solange Urbano, 63, é diretora artística e maestrina de coros da região, como o Coral Canarinhos do Itapety, o Coral 1º de Setembro e o Coral Mil Vozes, atualmente também à frente do Programa Música na Rede – Canto Coral nas Escolas, na formação de docentes da rede municipal. Ao longo deste mês, ela também participou de diversas cantatas de Natal, com corais e grupos da cidade. Nasceu em São Paulo mas sempre residiu em Mogi. Da infância, recorda a forma criativa como a mãe a introduziu ao universo da música. “Ela desenhava as teclas de um piano em cartolina e cantarolava os sons das notas musicais”, conta.Tem formação em Magistério, Licenciatura Plena em Educação Artística – Habilitação em Artes Plásticas, Desenho e Música e habilitação em piano, e Pós-graduação em Arte e Musicalização, além de outros cursos voltados à música.

Solange Urbano | Maestrina

Começou a trabalhar aos 15 anos, dando aulas particulares de piano. Aos 18, começou a lecionar nas áreas de Música, Educação Artística, Desenho Geométrico e Artes Plásticas, no Instituto Dona Placidina e, na sequência, no NEC, SESI, ETE Presidente Vargas, Colégio Santa Mônica, bem como na rede estadual de ensino, por 30 anos e, na Prefeitura, nos últimos 15 anos, atua em implantação e gerenciamento de programas socioculturais.Apesar das demandas profissionais, a mãe de Alessandra e Etienne procura estar sempre perto da família e acompanhar o crescimento dos netos Lorenzo e Maria Julia. Leonina, herdou do signo a generosidade e a vibração no idealismo, sempre em busca do aperfeiçoamento pessoal. “Estou no caminho de procurar me sentir menos culpada, mediante minhas limitações”, declara. Pratica natação desde a infância e confessa que “o corpo reclama” quando fica muito tempo sem nadar. Coleciona partituras musicais e se diz metódica. Seu estilo é informal e não dispensa roupas confortáveis para enfrentar o pique dos dinâmicos coralistas. Gosta da cor dourada e recomenda o livro “O Regresso”, de Michael Punke. Se encantou com o filme “Extraordinário”, com Julia Roberts, onde reviu a superação de algumas crianças do projeto Canarinhos do Itapety. Adorou conhecer as praias do Nordeste e seu sonho de consumo é viajar. Pretende implantar novos projetos na área musical e ampliar os trabalhos já existentes na cidade. Com formação católica desde a infância, reporta a Deus todos os seus anseios. A filha de Benedito e Dora Urbano herdou dos pais a essência da simplicidade. Na vida, valoriza a gratidão. Sua frase é de Gloria Hurtado: “Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era e se transforme em quem é”.