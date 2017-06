Sincomércio recebe prefeito de Mogi das Cruzes

Três importantes assuntos estiveram na pauta da reunião realizada na sexta, na sede do Sincomércio em Mogi das Cruzes, entre o prefeito Municipal, Marcus Melo, e o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

O primeiro deles, destaque do noticiário regional nos últimos dias, foi a questão da diminuição das vagas de estacionamentos nas ruas centrais da cidade que tem gerado opiniões diversas entre comerciantes e consumidores. O prefeito apresentou o resultado de estudos sobre a mobilidade urbana no município, justificando a necessidade das medidas adotadas, e mostrou soluções alternativas em desenvolvimento para minimizar o problema. De fato, ficou claro que o aumento do número de veículos nos últimos anos inviabilizou o fluxo harmonioso do trânsito, o que torna necessária a adoção de medidas corretivas.

O prefeito também mostrou que houve avanço sobre a regulamentação das feiras itinerantes realizadas na cidade, reivindicação do Sincomércio e da Associação Comercial de Mogi das Cruzes que pedem prioridade para produtores e comerciantes locais além de maior rigor na fiscalização de produtos “piratas”.

Por último, Marcus Melo e Valterli Martinez fizeram um balanço sobre a evolução do projeto de implantação de uma unidade do Sesc no município, esperada há muitos anos pela população de Mogi das Cruzes. Tudo indica que, finalmente, o projeto está se concretizando. O prefeito Municipal mostrou-se profundamente empenhado e solicitou ao presidente do Sincomércio que fortaleça ainda mais seu apoio, designando-o inclusive para apresentar unidades do Sesc na capital paulista e todos os seus benefícios às poucas autoridades locais que ainda se opõem ao projeto.