Comprometido em tudo a que se propõe a fazer, Silvio José de Moraes, 52, assumirá em janeiro uma das vice-presidências da Associação Comercial de Mogi. Para a nova gestão, ele, que participa do órgão há seis anos, conta os planos de a diretoria criar mais serviços para os associados, mais campanhas e disponibilizar mais informações estratégicas de vendas para os associados. Mogiano criado em Brás Cubas, recorda com saudade a proteção das mães dos amigos, que se encarregavam de ficar de olho na turma durante as brincadeiras de rua. “Todos se conheciam, então me sentia protegido… todas as mães eram de todos”, afirma. Graduou-se em Administração na UMC e fez pós-graduação em Marketing pela FGV. Motivado pelos filhos, voltou a estudar e está cursando Engenharia de Produção na Univesp.

Silvio de Moraes | Empresário

Quando menino ainda, ganhava uns trocados carregando sacolas para as vizinhas na feira, vendendo garrafas e alface com o irmão mais velho. Seu primeiro emprego foi como mecânico na oficina da Toyota, onde ficou por quatro anos.Foi escriturário no Sesi antes de ir para a Capital, para ser técnico em eletrônica na indústria NEC. Atuou por seis anos na área de Marketing na Leo Madeiras e, em 94, de volta a Mogi, abriu a Debrin, onde prestava serviços de consultoria de Marketing até se tornar uma empresa de brindes e acessórios promocionais. Mora em Brás Cubas e é casado há 30 anos com a advogada Sandra, com quem teve três filhos: O publicitário Pedro, 30, casado com Cintia e pai de Arthur, de quatro anos, e os estudantes Thomas, 19, e Theo, de 17. Aprecia almoçar em casa, com a família, quando todos colocam as conversas em dia e apreciam os pratos triviais que ele prepara. “Hoje fiz abobrinha refogada!”, orgulha-se. Libriano, se diz ponderado, maleável e otimista. Gosta de correr três vezes por semana, jogar futebol uma vez por mês e tocar violão. Seu estilo é casual, não dispensa calças de sarja e sua cor preferida é o azul. Recomenda o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Gostou do filme Dersu Uzala, de Akira Kurosawa. Sua melhor viagem foi nos anos 80, quando conheceu Florianópolis durante um mês, de mochila nas costas. Seu sonho é uma picape, acompanhada de um caiaque, bicicleta, barraca de camping e apetrechos de aventura e seu projeto é poder continuar contribuindo com a ACMC. Filho do saudoso Orides de Moraes e de Zoraide Santana de Moraes, 80, aprendeu com eles a ser perseverante. Na vida, dá valor à aprendizagem constante. Sua frase é de Paulo Coelho: “Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece”.