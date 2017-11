Show no Sesi Mogi mescla reggae e música brasileira

No dia 24 de novembro, sexta, às 19h, o SESI Mogi das Cruzes recebe o show Reggae Little Lions: Música Boa Para Crianças, da banda Leões de Israel. A proposta é celebrar a diversidade e a inclusão social pela música, numa festa com contação de histórias e trilhas sonoras de filmes inesquecíveis tocadas em ritmo de reggae. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Embalados pelo estilo, eles também distribuem brinquedos para as crianças. Com o chamado Go little lions!, os músicos convidam os pequenos leões a curtir todo o som de uma apresentação de reggae feita especialmente para eles, num projeto que traz à cultura popular brasileira junto com o som da música jamaicana.

Reconhecidos como uma das principais bandas do gênero no País, eles garantem um espetáculo ainda mais acessível a todos com um repertório em LIBRAS (língua brasileira de sinais), para que todos consigam também se comunicar.

Ficha Técnica

Voz, Fox Ahmad – MC: Marcio Killaman | Baixo: Edu Sattajah | Bateria: Guilherme Tamer | Guitarra: Renato Taimes | Teclados: Rafael Senegal, Pedro Lopes |Backing vocal: Leandro Kintê | Contador de histórias: Rogério Almeida | Técnico de Som: Luiz Ferreira | Técnico de Iluminação: Silvestre Jr. | Roadie: Lincoln Barbosa | Fotógrafa: Debora Morais | Tradutora/Interprete de LIBRAS: Karina Zonzini | Produção executiva: Thyago Braulio | Assistente de Produção: Daniela Godoy