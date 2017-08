Shibata tem peixes frescos e saborosos

OS MORADORES do distrito de César de Souza já se acostumaram com a qualidade e variedade de produtos do supermercado Shibata. A loja é referência quando o assunto é a procura de itens de boa procedência, frescos, saborosos e, claro, com bom preço. Pensando nisso, a unidade do distrito de César aposta cada vez mais em renovar os seus parâmetros de qualidade em todos os setores.

E na peixaria não poderia ser diferente. O segmento está com novo fornecedor, mas a qualidade que atrai os consumidores é a mesma: produtos frescos abastecidos diariamente, qualidade dos pescados e excelência no atendimento, com colaboradores preparados para atender as necessidades dos clientes e indicar os melhores peixes para aquele almoço especial de família que pede um peixe saboroso para agradar a todos os paladares. E, para completar a receita, os clientes da loja de César têm à disposição um setor de hortifruti completo, com variedade em legumes e vegetais frescos. E o setor promove ainda dias com preços especiais, para que os consumidores possam garantir a feira da semana com preços ainda mais baixos.

Rotisseria

De acordo com o gerente geral da loja, Pedro Fonseca, um dos setores que tem atraído bastante clientela é a rotisseria, com refeições práticas e saborosas para quem não tem tempo a perder no horário de almoço. A rotisseria é uma ótima opção para quem não quer ou não pode cozinhar, mas gosta de comer bem. Na loja de César, há variedade para todos os gostos. Os clientes têm a opção de degustar a refeição no local, onde estão dispostas algumas mesas, ou pedir para viagem e aproveitar a refeição aonde desejar.