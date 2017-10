Shibata: produtos prontos para consumo

Chegou a hora do almoço ou do jantar e você não tem nada pronto em casa? Chegou cansado e ainda precisa ir para a cozinha para preparar a comida? Com um mundo cada vez mais caracterizado pela correria, horários apertados, dificuldade em conciliar as atividades profissionais e a rotina diária, esse cenário é cada vez mais comum. Por isso, as pessoas têm buscado cada vez mais facilidade, ganho de tempo e conforto no que diz respeito à alimentação.

Pensando em facilitar a vida dos clientes, o Shibata de César de Souza dispõe de um variado rol de produtos prontos para o consumo. Quem chegar no Sushi Fresh pode pedir um temaki ou um combinado de sushis e sashimis, que serão feitos na hora pelo sushiman. Ou seja, tudo fresquinho e feito sob a supervisão do consumidor.

Na Rotisserie, os pratos prontos para consumo já viraram tradição entre os frequentadores da unidade. É possível fazer a refeição no local ou levar as embalagens para casa. Além disso, existem doces prontos para serem degustados. O sucesso tem sido o Bolo de Churros, mas a Rotisserie produz também canjica, sagu e arroz doce, porém esses últimos estão sujeitos à sazonalidade.

E para os tempos mais quentes, as saladas prontas são opção de sucesso. Já vêm totalmente prontas e, em alguns casos, até temperadas. “As opções de Fresh Cut também estão disponíveis no setor de Hortifrutis. O cliente pode levar as frutas de sua preferência, que cortamos na hora”, diz Pedro Fonseca Melo, gerente da unidade.

