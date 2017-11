Shangai terá Black Friday

O fim de ano está chegando e é uma ótima chance para aproveitar o dinheiro extra do 13º salário e tirar a habilitação. Atualmente, ter carteira de motorista é essencial e, inclusive, é exigido até em muitas entrevistas de emprego. Pensando nisso, a autoescola Shangai, uma das mais tradicionais na região, decidiu presentear os seus clientes com descontos especiais na Black Friday, na próxima sexta-feira, dia 24. “Será uma ótima chance para os alunos conseguirem preços ainda melhores para tirar a habilitação, adição de categoria ou renovar a carteira”, conta o proprietário Sérgio Miranda, que administra a empresa junto com os filhos.

Aliado à promoção da Black Friday, a autoescola também está participando da campanha “Natal de Carro Novo”, da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, que vai sortear, no dia 28 de dezembro, um Nissan March 0km, uma TV, um notebook e uma viagem para Porto Seguro. Para se habilitar a ganhar um dos prêmios, basta ir até qualquer unidade da Shangai e adquirir algum dos serviços da autoescola. “Todos os clientes que fizerem a primeira via da carteira de habilitação, adição da categoria na carteira, mudança de categoria ou aulas de aperfeiçoamento já podem participar do sorteio”, ressalta Sérgio.