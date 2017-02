Sérgio Miranda homenageará 102 anos do Palmeiras

Como já é de costume desde 2012, o cônsul do Palmeiras em Mogi, Sérgio Miranda, promove uma festa em homenagem ao Palmeiras. O evento acontecerá no próximo dia 19 de fevereiro, no Vila Santista, entre 10 e 18 horas, com buffet sendo servida a partir das 11 horas.

Com o tema “Comemoração por ter nascido palmeirense de sangue verde”, a festa promete agradar e reunir vários amigos e famílias torcedores do Verdão. “Teremos a presença de atrações como Raiz Brasil, Solano, Banda Capadócia, bateria de escola de samba, hasteamento da bandeira, queima de fogos, hino e brincadeiras para as crianças”, conta Sérgio Miranda, proprietário da autoescola Shangai.

Ele conta que é apaixonado pelo Palmeiras e sempre teve vontade de homenagear o time. “Por ser um palmeirense fanático, eu desejava homenagear o Palmeiras, fazer algo que reunisse muitos torcedores e famílias. Resolvi, junto com alguns amigos, fazer a festa que tanto sonhei. Já estamos na quarta edição”, explica.

O valor do convite antecipado é R$ 30 para a pista (acesso ao salão, áreas comuns e direito a churrasco à vontade) e R$ 60 para área VIP (com sorteio de brindes e encontro com jogadores).

Está confirmada a presença de Dudu, Ademir da Guia, Wendel e Flávio Guapira. Para ingressos comprados no dia, a pista sairá por R$ 40 e a área VIP R$ 80. Todos os valores devem ser acrescidos de 1 quilo de alimento, que serão doados ao asilo São Vicente de Paulo e para o Grapel – Grupo de apoio pão e leite.

Os ingressos podem ser adquiridos na Autoescola Shangai, Restaurante Bistrô, Pizzaria Morumbi, Patriota Lanches, Shadow Tattoo Studio (Suzano), Autoescola Lino (Guararema) e Hissao Restaurante (Biritiba Mirim).