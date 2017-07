Sesi-SP recebe inscrições para concurso de culinária

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso de culinária Sesi Chef, voltado à promoção da alimentação saudável, econômica e baseada nos princípios do programa Alimente-se Bem, do Serviço Social da Indústria (Sesi-SP). Os interessados poderão se inscrever gratuitamente até o dia 21 de julho. Para isto, é necessário ter mais de 18 anos e ser cozinheiro amador, sem ter concluído o curso superior em Gastronomia.

A primeira etapa é preliminar e consiste na inscrição das receitas no site www.sesisp.org.br/sesichef. Uma comissão técnica constituída pelo Sesi-SP fará a seleção das melhores receitas. Serão classificadas 384 receitas para a etapa local, disputada de 8 a 18 de agosto de 2017, em 32 unidades do Sesi-SP.

O concurso, dividido em quatro etapas, busca nomear os chefs que utilizarem toda a sua criatividade e talento para criar receitas deliciosas, sustentáveis e nutricionalmente equilibradas. Ao longo de toda a competição haverá a distribuição de mais de R$ 40 mil em prêmios.

Já na primeira fase do concurso, 32 candidatos a chef sairão premiados em dinheiro e outros 32 terão suas receitas publicadas em livro produzido pela SESI Editora. O primeiro lugar será premiado no valor total de R$ 7 mil e o segundo lugar, no valor de R$ 5 mil. Os dois melhores receberão ainda um fogão top de linha cada um. A final estadual acontecerá no dia 11 de novembro.

Os critérios de avaliação em todas as etapas do concurso são: sabor, a escolha dos ingredientes, a apresentação do prato, o aproveitamento total do alimento, a criatividade com que o participante propõe a redução do desperdício, se o prato é saudável e se tudo isso está alinhado ao menor custo de preparação. O regulamento completo está disponível no site www.sesisp.org.br/sesichef.