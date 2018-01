Senador Álvaro Dias visita Poá na sexta-feira durante encontro regional

Discutir os rumos do Brasil, do Estado e de Poá. Esse é o objetivo do “Encontro Político”, que será realizado na próxima sexta-feira (19), às 19 horas. A atividade contará com a participação do senador e pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Álvaro Dias, da presidente nacional do Podemos e deputada federal por SP, Renata Abreu, do vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, entre diversas outras lideranças políticas locais. A reunião de trabalho acontecerá no Esporte Clube XI Paulista (Rua José de Oliveira Gomes, 55 – Centro).

“Nosso encontro será uma aula de como fazer política. Estamos trabalhando para reunir o maior número de brasileiros participando de um futuro melhor para o País”, explicou Edinho do Kemel. “Na ocasião vamos discutir um plano e soluções para o Brasil e em especial para Poá. No evento não falaremos de eleições, mas sim de projetos e soluções”, completou.

Edinho do Kemel, que é pré-candidato a deputado estadual, acrescentou que vivemos um momento crucial para que todos entendam a importância de discutir política. “Não vamos aceitar que definam nosso presente e nosso futuro de uma maneira nada democrática e que só beneficie a quem não precisa da interferência do Poder Público. Nós vamos buscar muito mais do que nos apresentam”, disse.

Senador

O senador Álvaro Dias está no quarto mandato de senador – reeleito em 2014 com 80% dos votos válidos – e é o atual líder do Podemos. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná, apontado pelo Datafolha como o melhor governador do Brasil, com 93% de aprovação popular em 1991.

No Senado foi vice-presidente, líder do PSDB, líder do Bloco de Oposição, líder do PV, além de presidente e membro titular de CPIs importantes como a da Terra, do Futebol, dos Correios, dos Bingos e da Petrobras. Indicado pelo DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), nos últimos anos, como um dos mais influentes parlamentares do País, também foi escolhido, por meio de votação realizada pelo site Congresso em Foco, o melhor senador do País em 2006.

Dias é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina. Em julho de 2007, recebeu em San Diego, na Califórnia, o diploma de Doutor honoris causa em Administração Governamental (Doctor of Government Administration) pela Southern States University.

“Vamos dar as boas-vindas ao senador Álvaro Dias e nossa deputada federal Renata Abreu e conhecer melhor esse novo modelo político em busca do desenvolvimento, que é referência na produção e no crescimento. O Podemos nasce com o DNA da coletividade e assume o compromisso de hastear as bandeiras da Transparência, Participação e Democracia Direta, convicto de que, por meio de nossas plataformas digitais, é capaz de conectar em tempo real o sistema político e a sociedade brasileira e, juntos, decidir os rumos de nossa nação”, concluiu Edinho do Kemel.