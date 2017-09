Semana da Engenharia na AEAMC abordará uso de novas tecnologias e gerenciamento de negócios

A partir desta terça-feira (26/09) e no decorrer dos próximos dias, a sede da AEAMC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes), localizada no Jardim Armênia, será palco da “Semana da Engenharia” – uma série de eventos e debates sobre novos métodos e perspectivas do setor tecnológico.

É o terceiro ano consecutivo que a AEAMC promove este evento, com o objetivo apresentar aos profissionais e estudantes universitários da área tecnológica quais são as tendências e novidades relacionadas ao mercado de trabalho, construção civil, além de gestão de pessoas e negócios.

Aliás, instigar e motivar o profissional a encontrar novos métodos e técnicas para aumentar e melhorar a captação de clientes é um dos principais assuntos a serem abordados nesta semana.

Logo na abertura do evento, a partir das 19 horas, a designer de interiores Flavia Mardegan fará uma palestra com o tema ” Como vender mais trabalhando as emoções dos clientes. Bacharel em Administração de Empresas e Mestra em Gestão Humanas e Social, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flavia deve apresentar cases e técnicas que utilizou ao londo de seus 20 anos de atuação na área comercial de empresas do setor de decoração. “A Flávia possui uma ampla experiência no atendimento ao cliente e negociação, além de reestruturação empresarial e planejamento estratégico”, destaca o engenheiro Miguel Assis, diretor AEAMC e responsável pelo evento.

Na sequência, segundo a programação, apresentam-se ao público o cientista de computação Hugo Santos e Diogo Tolezano, sócio da uma Startup Pluvi.On. Ambos irão falar sobre “Como IoT pode gerar impacto positivo”. Na quarta-feira, o engenheiro Cassio Magalhães, falará sobre “ Redes De Distribuição De Energia Subterrânea: Como Atender Esta Demanda?”. Mestre em Planejamento de Redes de Distribuição pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Magalhães detém de uma experiência de 25 anos em empresas do setor de distribuição de energia, como Eletropaulo, Bandeirante e CPFL. E atualmente é sócio da CPM Consultoria em Energia.

Pouco depois, por volta das 20h10 será a vez de Rubens Kiso utilizar do auditório da AEAMC para descorrer sobre o tema: “Cidades Inteligentes: Um novo paradigma da Sociedade”. Para encerrar a segunda noite de atividades, o engenheiro agrônomo e presidente da Mutua, Pedro Shigueru Katayama iráapresentar as “Vantagens e Benefícios da Mútua para os profissionais do setor tecnológico”.

No terceiro e último dia da Semana de Engenharia, a construção civil deve ser o foco dos debates e palestras. Às 19horas está prevista a apresentação sobre “As Normas Técnicas da Construção Civil – Edificações” pelo arquiteto Salvador Benevides. Pioneiro na aplicação de Programas de Qualidade, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e de Novas Tecnologias Construtivas, na Indústria da Construção, além de membro fundador do Comitê de Tecnologia e Qualidade (CTQ) do Sinduscon- SP, Salvador Benevides é, atualmente, superintendente do CB-002 da ABNT.

Às 20 horas será a vez do engenheiro Marcelo Oliveira ministrar palestra reflexiva com tema ”Riscos de Engenharia”.Formado em Administração Financeira, Tecnólogo em Edificações e Engenheiro Civil, Marcelo Oliveira atua desde 2006 no setor de Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.