Semae terá de pagar dívidas ao município

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) terá de devolver ao município os valores que foram objeto de empréstimos formalizados pela Prefeitura para realização de obras e melhorias que beneficiaram diretamente a autarquia. O projeto foi votado e aprovado pelos vereadores mogianos esta semana. De acordo com a proposta, trata-se dos valores referentes aos contratos com a Caixa Econômica Federal para a realização de investimentos na ampliação de redes de água ou na implantação ou ampliação de redes de esgotamento sanitário.

O projeto de lei também autoriza o município a parcelar o saldo da dívida em até 10 anos, em parcelas mensais e sucessivas. “Estamos falando de valores já pagos pelo tesouro municipal que já deveriam ter sido devolvidos pelo Semae, para recompor as finanças da cidade”, explicou Mauro Araújo (PMDB).

“Hoje, a prefeitura não tem o valor exato da dívida, mas pelos levantamentos que eu fiz, essa verba pode chegar a 35 milhões de reais, entretanto, pelo o que o Semae já pagou, a dívida hoje está em cerca de 20 milhões”, explicou Antonio Lino.

O vereador Pedro Komura também se manifestou sobre a propositura. “Já tive a oportunidade de votar vários projetos de lei autorizando a Prefeitura a emprestar dinheiro para o Semae, nada mais justo do que votar favorável por essa reposição”, afirmou.

No parecer anexo ao projeto de lei, o Semae informou ter ciência do teor da propositura e se comprometeu a realizar todos os esforços necessários para cumprir a lei, inclusive, realizar um estudo de impacto sobre o orçamento atual e futuro.