Segmento nerd/geek será inserido no calendário cultural e turístico da cidade

O segmento nerd/geek, que até então possuía uma agenda mais restrita a espaços particulares, deve ser incorporado ao calendário cultural e turístico da cidade. Após a realização de um fórum deste segmento, no último dia 29, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, foi formada uma comissão, que vai se responsabilizar pela articulação desta agenda e alguns eventos já estão planejados para o próximo ano.

Tudo teve início com a realização, no dia 15 de novembro, do 1º Encontro de RPG da cidade. O evento surpreendeu, com uma massiva presença de público – cerca de 500 pessoas compareceram e, a partir desse dia, nasceu um diálogo sobre a representatividade deste segmento dentro do cenário artístico da cidade. A partir disso foi agendado o fórum que, por sua vez, culminou com a formação da comissão.

Esta comissão é formada por pessoas engajadas e que conhecem os segmentos abrangidos por este universo. Assim, há representantes do RPG, de Boardgames, Card Games, Gastronomia, Comunicação, Literatura, Videogame, Cosplay, Swordplay, Artes, Cinema, além de representantes do Turismo e da Cultura.

Em termos de planejamento de ações, o grupo definiu que será realizado um evento próximo à data de 25 de maio, dia que é considerado o Dia do Orgulho Nerd, em um modelo parecido com o que foi o 1º Encontro de RPG. Também foi idealizada para 2018 uma Virada Nerd, com 24 horas de ações, jogos, atividades, bate-papos, venda de produtos, entre outras atrações.

A comissão também tem o anseio de realizar um grande evento no segundo semestre e trabalha com a ambiciosa hipótese de trazer para Mogi uma eliminatória nacional de Pokémon. Vale lembrar que o finalista desta competição iria a Londres representar o Brasil.

O fórum também resultou em um documento, direcionado ao Conselho Municipal de Turismo, que solicita a inclusão de eventos deste segmento no planejamento para 2018 e, se possível, com a utilização de recursos e advindos do convênio de Município de Interesse Turístico (MIT), classificação esta que foi conquistada recentemente por Mogi das Cruzes, junto ao Governo do Estado de São Paulo.

O grupo também preestabeleceu que, caso haja uma Virada Cultural Paulista em Mogi das Cruzes no ano de 2018, o segmento nerd/geek deve estar presente na programação local.

Ainda no dia do fórum, houve uma surpresa: o secretário-adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campello, tendo ciência do encontro em andamento, sorteou entre os participantes um par de ingresoss para a Comic Con Experience – CCXP 2017, que vai acontecer entre esta quinta-feira (07/12) e domingo (10/12), na capital paulista. Quem venceu o sorteio foi Braulio Henrique Benedito, representante do segmento Card Games.

“Nunca imaginei que este universo nerd/geek fosse tão organizado e amplo. Pessoas conhecedoras de tecnologias e antenadas com as novas realidades fizeram parte dessa primeira iniciativa. Não tenho dúvidas de que Mogi das Cruzes tem tudo para se posicionar como a capital nerd do Brasil” destaca o secretário municipal de Cultura e coordenador municipal de Turismo, Mateus Sartori.