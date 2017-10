Secretário esclarece encerramento da Pediatria do Guido Guida

Em uma semana que começou agitada em Poá, devido ao anúncio do fechamento da unidade de pediatria do hospital Guido Guida, dezenas de pessoas se concentraram na porta do hospital na manhã de terça, 24, com protestos e faixas.

Em entrevista exclusiva ao jornal A Semana, o secretário de Saúde, Marquinhos da Indaiá, deixou claro que, apesar do fechamento do departamento, as crianças da cidade não deixarão de ter atendimento de qualidade. “O que houve foram os encerramentos de contratos que, devido à situação financeira do município, não puderam ser renovados”, diz o secretário, que acrescenta que os quatro médicos do setor foram agregados ao atendimento geral do hospital, onde todas as crianças serão atendidas normalmente e direcionadas conforme a gravidade de cada caso.

Se o caso não for de gravidade maior, o tratamento e as medicações serão feitos no próprio Guido Guida. E, se o caso for mais grave, já existe acordo e logística para a remoção imediata para os Hospitais Estaduais e Federais da região.

Por outro lado, o secretário destaca que continua trabalhando junto com o prefeito Gian Lopes na busca de novos recursos e parcerias junto aos governos Estadual e Federal para manter e otimizar o atendimento no Guido Guida. Ele não visualiza possibilidade de encerrar as atividades do hospital e credita noticias negativas neste sentido à oposição e pede tranquilidade à população.