Secretário e vereadores visitam sede do Google em São Paulo

O vereador José Francimário Vieira de Macedo,Farofa esteve na sede da Google na sexta-feira (19). A convite do secretário de Desenvolvimento Econômico,Sadao Sakai, o parlamentar e o colega de Câmara Municipal, Caio Cunha visitaram a multinacional de software e foram recebidos pelo diretor responsável do projeto jornada for Education da Google, Alexandre Campo. Ao grupo foi apresentada uma nova ferramenta para educação pública, e diversos serviços públicos.

“ O uso de novas técnicas, métodos de ensino e também ferramentas tecnológicas para promover um aprendizado de melhor qualidade desde o ensino infantil ao profissionalizante, é algo essencial para uma administração pública. As ferramentas disponibilizadas pela Google para gestão pública é algo que chamou a atenção. Vou trabalhar para trazer tais serviços para o nosso município”, comentou Farofa que é membro da Comissão da Indústria, Comércio e Relações para o Trabalho da Câmara de Mogi das Cruzes.