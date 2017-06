Secretaria quer contratar professores temporários

Para solucionar a falta eventual de professores na rede de ensino, a Secretaria de Educação pretende realizar a contratação temporária de profissionais, até 31 de dezembro, conforme lista de classificação de concurso público ainda vigente. A rede municipal conta com mais de 45 mil alunos, 1.393 professores e 1.335 classes. Licenças médicas, de maternidade, entre outras, acabam originando vácuos temporários. Segundo a secretária Juliana Guedes, há 12 salas de aula precisando de professores por afastamentos provisórios.

A responsável pela pasta disse que o déficit atual é de 12 salas de aulas. “Hoje precisaríamos de 12 professores para substituição em salas de aula. Não significa que as crianças estão sem aulas, sem conteúdo. Estamos cobrindo as aulas por meio de profissionais da área de educação: coordenadores pedagógicos, vice-diretores e até diretores. Não é o ideal e justamente por isso que estamos neste trabalho árduo, junto com a Câmara, para que seja encontrada uma solução”.