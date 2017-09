Secretaria faz balanço

O secretário de Saúde Téo Cusatis está esta semana em Brasília para fortalecer os pedidos de implantação na cidade do Caps AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. “Nosso pedido será para que a Coordenadoria Nacional de Saúde Mental autorize o início das atividades pelo período de 12 horas e não 24 horas”, disse o secretário durante balanço das atividades da pasta, na Câmara Municipal. O pedido para que o atendimento seja realizado no período de 12 horas é para reduzir os custos e iniciar o atendimento aos dependentes químicos na cidade, tendo como retaguarda para internação o Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti Cavalacanti e até mesmo o Luzia de Pinho Melo, em casos de surto. Ainda na capital, Cusatis aproveitará para discutir no Ministério da Saúde a necessidade necessidade de renovação da frota do Samu – Serviço de Atendimento Móvel e Urgência. Ao contrário do que está previsto no convênio, o Governo Federal não está renovando as ambulâncias, já em operação há mais de cinco anos.

Ainda durante o balanço, o secretário aproveitou para divulgar outros números de atendimentos. Nos meses de maio, junho, julho e agosto foram realizados mais de 500 mil procedimentos clínicos/cirúrgicos e de prevenção no município. Já o pronto-atendimento da cidade recebeu 31.018 pessoas no quadrimestre, com uma média de 275 atendimentos diários.