Saúde com preço justo

O SOBRECARREGADO sistema público de saúde, os valores elevados dos planos de saúde e a crise econômica do país fizeram surgir uma nova tendência na saúde: as clinicas ditas populares.

Dando uma volta na cidade de Mogi, observa-se o alto crescimento do número deste modelo de clínicas, que oferecem um atendimento com médicos qualificados por um valor mais acessível, com consultas de várias especialidades a partir de R$ 80. A maioria dessas empresas surgiu ou registrou crescimento significativo nos últimos três anos, período em que houve uma queda drástica do número de beneficiários de planos de saúde no País. Foi pensando em oferecer um serviço diferenciado que foi inaugurada há duas semanas em Mogi a clínica Medfast. Sob o comando de Leonardo Megale de Paiva, o estabelecimento possui médicos qualificados, tratamento diferenciado, tudo isso em um local aconchegante. “A nossa expectativa é ter um fluxo mensal de 600 a 800 pacientes até o fim do ano, nas nossas diversas especialidades”, afirma.

Complemento

As clínicas populares surgem no mercado para atender a alta demanda na saúde como mais uma opção para os pacientes. “Antes delas, eram apenas dois caminhos: esperar na fila do SUS ou pagar caro mensalmente um plano de saúde para a realização de consultas e exames”, explica Paiva.

Ainda de acordo o médico, estas clínicas populares surgem como um complemento à assistência dada pelo SUS, especialmente em emergências. “No final, as clinicas populares vieram para somar forças ao SUS, suprir os atendimentos de baixa e media complexidade, deixando assim o SUS com “folga” para tratar os pacientes mais graves e que necessitam com urgência do serviço”, reforça.