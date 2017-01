Santa Casa de Suzano amplia atendimento de Ortopedia

Por meio de readequação administrativa e financeira e com direito a uma gestão que vise um atendimento mais digno, ágil e qualitativo da Santa Casa de Misericórdia de Suzano-SP, a equipe de intervenção do hospital conseguiu potencializar os serviços de Ortopedia oferecidos à população. O plantão, inclusive, passa a ser 24 horas por dia. A mudança já foi implementada. As melhorias também incluem a retomada de cirurgias de pequena e de média complexidades realizadas na unidade.

Por meio de um novo contrato firmado pela Santa Casa para o serviço ortopédico, o atendimento foi ampliado. Antes, acontecia das 8 às 17 horas, de segunda-feira a sábado. Agora, o setor de Ortopedia fica com as portas abertas todos os dias, das 7 às 19 horas, para acolhimento ambulatorial e de emergência e urgência. Já das 19 horas às 7 horas, o ortopedista de plantão atende casos de urgência e de emergência no Pronto-Socorro (PS).

Segundo o interventor da Santa Casa de Suzano, o médico Rosvaldo Cid Cury, esta é a primeira etapa quanto às melhorias do setor de Ortopedia do hospital que tem como principal finalidade oferecer mais dignidade e qualidade ao paciente que depende do serviço público de saúde:

“Esta é apenas a primeira etapa deste importante trabalho, que vem sendo realizado pelo departamento de intervenção da Santa Casa. Estamos readequando a terceira sala cirúrgica do setor de Ortopedia, também. Em aproximadamente uma semana, vamos retomar a realização de cirurgias mais simples e, dentro de 40 dias, faremos as de média complexidade. A intenção é que nossa capacidade de atendimento chegue a 90% dos casos cirúrgicos de Ortopedia no próprio hospital. Apenas as cirurgias relacionadas à coluna (alta complexidade) não serão feitas na Santa Casa. Sem dúvida, é um grande avanço”, detalha Cury.

Antes das providências tomadas pela nova intervenção da Santa Casa de Suzano, o paciente que precisasse de um procedimento cirúrgico de Ortopedia precisava ser encaminhado a outros municípios, o que gerava desconforto, tanto ao paciente quanto aos seus parentes, sem falar nas despesas de locomoção e até mesmo de hospedagem dos familiares.

Ainda de acordo com Cury, o novo contrato firmado pelo hospital precisou ser readequado financeiramente, visando, de imediato, o aumento de cobertura:

“Agora, com o atendimento 24 horas, o suzanense não ficará desguarnecido. Em 40 dias, realizaremos as cirurgias na unidade, que serão pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mais uma vez, quem ganha é a população. E, a médio prazo, vamos estudar a possibilidade de atender convênios médicos. Penso que essa medida vai gerar receita para a Santa Casa. Portanto, entendemos que o novo contrato só traz benefícios para os usuários do hospital”, finaliza o interventor.