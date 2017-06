Santa Casa de Mogi suspende atendimento na maternidade

A Santa Casa de Mogi das Cruzes suspendeu temporariamente o atendimento da maternidade desde quinta-feira (29). A decisão foi tomada após uma reunião entre a diretoria do hospital e o secretário de Saúde, Téo Cusatis, em função da superlotação registrada nos últimos dias.

Na manhã de quinta-feira, a maternidade contava com 73 pacientes internadas para um total de 38 vagas. Deste total, 25 foram acomodadas em outras enfermarias da Santa Casa. “É uma situação muito preocupante e que exige, mais uma vez, a adoção de medidas emergenciais visando evitar danos irreparáveis às pacientes que procuram ou que já estão em acompanhamento na unidade”, afirmou o secretário.

Apesar da superlotação da maternidade, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal se mantém, até o momento, dentro da normalidade. “Felizmente, a situação é preocupante apenas na Maternidade, porque a grande maioria dos bebês que nasceram nos últimos dias está saudável, com peso normal e podendo desfrutar do alojamento conjunto com as mães”, pontuou o diretor técnico da Santa Casa, Ricardo Bastos.

Desde o mês passado, a Santa Casa tem registrado aumento significativo na demanda da maternidade. O prefeito Marcus Melo e o secretário Téo Cusatis estiveram com o secretário estadual de Saúde, David Uip, para pedir apoio na ampliação da Maternidade ou a possiblidade de implantação de um novo serviço. A instituição também busca a adequações de layout dos setores para buscar uma solução mais imediata.