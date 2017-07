Saiba como cultivar orquídeas em casa

FAMOSAS por sua beleza, diversidade de cores e espécies, as orquídeas deixam qualquer ambiente elegante e perfumado e ainda são uma ótima opção de presente. Por esses motivos, são bastante procuradas nas floriculturas.

Embora exija alguns cuidados específicos para que a planta tenha durabilidade e volte a florescer anualmente, o cultivo da orquídea não é trabalhoso. De acordo com a engenheira agrônoma Sandra Shinoda, da Aflord (Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra) os cuidados para o cultivo da orquídea podem ser aplicados em qualquer espécie da flor, independentemente do tamanho e da época de florescimento.

As orquídeas preferem lugares ventilados e com boa luminosidade, mas não gostam da exposição direta ao sol que pode queimar flores e bulbos. Por isso, se adaptam a ambientes internos, podendo ser cultivada em casa ou apartamento. “Locais arejados como varandas e sacadas são ótimos para as orquídeas”, destaca Sandra.

Não há um tempo determinado para a rega da planta. É necessário tocar em seu substrato para verificar se está úmido ou não. E regar apenas o substrato, evitando molhar folhas e flores. Não é recomendado encharcar o substrato, por isso é importante retirar o pratinho do vaso para que a água escorra completamente, evitando que as raízes apodreçam ou que se transforme em foco de mosquito da dengue.

A engenheira destaca que os vasos de plástico são os mais indicados para o cultivo dentro de casa, pois garantem uma durabilidade maior. Outra opção é colocar em árvores e vasos suspensos.