Safadão pela primeira vez em Mogi

CONHECIDO como um dos grandes nomes da música sertaneja e forró brasileiros, o cantor Wesley Safadão não está no topo das paradas da música do Brasil por acaso. Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e por ter as melhores músicas cantadas em seu show. Hoje, o cantor e sua banda possuem uma média mensal de 25 apresentações no mês de junho, período dos festejos juninos no Nordeste esse número ultrapassa a marca dos 40 shows. E agora os fãs da região já podem comemorar, já que, pela primeira vez, o artista estará em Mogi das Cruzes no Sunset do Rancho Vacaloca, marcado para o próximo dia 20 de agosto. Os ingressos para o show já estão à venda, a R$ 80 (pista), R$ 100 (área VIP) e R$ 140 para o camarote. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ticket360.com.br.

O show promete ser uma das melhores apresentações do ano. Além de Wesley Safadão, a Sunset do Rancho Vacaloca contará com a ilustre participação do nacionalmente reconhecido Dennis DJ, o artista que hoje é uma das principais fontes de criação da maioria dos sucessos musicais do país. Dennis conta com inúmeras parcerias de artistas com abundante prestígio como, Wesley Safadão, Claudia Leitte, MC Livinho e Nego do Borel. Dennis também é especialista em tornar suas apresentações experiências verdadeiramente inesquecíveis, coberto de um ótimo astral e muita empolgação.