‘Sábado no Patteo’ terá oficina de brigadeiro, Halloween e teatro infantil em outubro

Se outubro já é especial porque marca o Dia das Crianças, o mês será ainda mais divertido no ComVem Patteo Mogilar. O ‘Sábado no Patteo‘ chega com diversas atrações gratuitas para a criançada e, no primeiro sábado (7), já começa com uma atividade para lá de deliciosa: a Oficina de Brigadeiro com a Julia Valsecchi, do Café Vinil. A renomada chef foi vencedora de uma edição do programa ‘Que Seja Doce’, do canal por assinatura GNT. Confira a programação completa abaixo.

Outra atração que vai encantar os pequenos é o especial de Halloween que ocorrerá no último sábado do mês (28), com escalada em teia de aranha, tecidos acrobáticos de fantasmas, obstáculos de abóboras e lira de aranha gigante em um cenário muito bacana. Além da diversão, ainda haverá um concurso para escolher a melhor fantasia. Os três primeiros colocados serão presenteados com vales pizzas da loja Pizza Hut.

No dia 14, o ‘Sábado no Patteo’ terá uma oficina circense, com trampolim, tecido acrobático, cama elástica e slackline e o show ‘O Palhaço e a Bailarina’. No dia 21, a molecada faz a festa com piscina de bolinhas, cama elástica, pintura facial, desfile de cães, show de cães adestrados e muito algodão doce.

Não é só a criançada que vai aproveitar o mês de outubro no ComVem Patteo Mogilar. Os pais podem desfrutar das novidades da feirinha de produtos artesanais e de um show com música ao vivo (jazz, pop rock nacional e internacional) no dia 21.

O ‘Sábado no Patteo’ é um projeto que leva diversão e lazer para a família no ComVem Patteo Mogilar, com atividades e espetáculos gratuitos para crianças. O mall fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. Mais informações pelo telefone 4793-7555.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado (7)

Oficina de brigadeiro com Julia Valsecchi – Café Vinil – das 10h às 14h

Teatro Infantil: ‘João e o Pé de Feijão – 14h

João, junto com sua esposa Julieta, estão passando por sérias necessidades por causa do inverno rigoroso que eles haviam passado. Quando decidem, infelizmente, vender seu único bem. Sua vaquinha de estimação Mimosa. Porém, João é interceptado por um velhinho feiticeiro, que lhe entrega um punhado de feijão em troca da vaquinha. Ao chegar em casa e dar a notícia dessa troca para sua esposa, João se entristece ao saber que não havia feito uma troca inteligente. Joga os grãos de feijão pela janela e chora sobre eles. Suas lágrimas fizeram, ao amanhecer, com que o pé de feijão crescesse até as nuvens. Lá em cima, entre coruja que bota ovos de ouro e um gigante comedor de gente, João se depara com um mundo mágico que mudará sua situação para melhor.

A peça contra com cenários interativos, que alteram a ótica de percepção do espectador, bonecos diversos e muita manipulação. Além de uma maneira lúdica e inteligente de abordar temas atuais e de indelével valor social.

Tudo isso no formato ‘Uma Janela Para o Infinito’, que é um estímulo à leitura, onde os atores e personagens saem de dentro de um livro gigante, as páginas são o cenário e todos os personagens possuem composições originais e divertidas. Um formato completamente original e divertido que encanta jovens e adultos!

Sábado (14)

Oficina de circo: trampolim, tecido acrobático, cama elástica e slackline – das 9h30 às 13h30.

Adereços para fotos;

Show: ‘O Palhaço e a Bailarina’ – às 14h

Uma linda história de um palhaço de circo que traz alegria a uma linda bailarina que não dançava mais.

Sábado (21)

Brinquedo inflável, piscina de bolinhas, cama elástica, pintura facial, desfile de cães, show de cães adestrados, música ao vivo (jazz, pop rock nacional e internacional), algodão doce cortesia para quem fizer check-in no evento e foto lembrança – das 10h às 15h.

Sábado (28)

Especial de Halloween – das 9h30 às 13h30

Escalada em teia de aranha, tecido acrobáticos de fantasmas, obstáculos de abóboras, lira de aranha gigante, tudo isso em um cenário especial.

Show: ‘Hotel do Eucrânio’ – às 14h.

Concurso de melhor fantasia, no qual os três primeiros colocados serão presenteados com vale pizzas da loja Pizza Hut.

1° colocado – 3 pizzas

2° colocado – 2 pizzas

3° colocado – 1 pizza