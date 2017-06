Sábado é dia de festa junina no IENEC

NO mês de junho, várias cidades e suas escolas fazem as famosas festas juninas. Em Mogi, a escola IENEC está preparada para realizar sua festança caipira, que acontecerá neste sábado, 10 de junho, das 15h às 22h e promete ser bem movimentada. E com varias atrações para todos os convidados.

A comemoração será aberta a todos os interessados e os ingressos custarão R$ 6. Além disso, as primeiras mil pessoas que adquirirem sua entrada ganharão uma caneca de brinde. Os bilhetes podem ser comprados no próprio colégio a partir das 15 horas e crianças com idade abaixo de cinco anos não pagam.

Segundo a diretora Rony Gladys, o evento terá danças típicas que vão envolver toda a escola. “Terá também música ao vivo, barracas com comidas típicas e brincadeiras como boca do palhaço, argolas e robô”, conta. Para os alunos, terá a barraca do projeto IENEC Mais Inglês, onde as crianças poderão comprar com o dinheirinho do próprio projeto. “Todas as atividades que os alunos realizam neste projeto são remuneradas com esse dinheirinho. E depois eles podem usar essa moeda nos eventos”, explica.

A programação faz parte de um projeto na escola que tem a intenção de melhorar a humanidade de mãos dadas para trabalhar com a solidariedade e amizade, por meio de projetos pedagógicos e sociais em eventos, como é o caso da festa de sábado. “Como a festa junina está globalizada, não será uma festa junina típica com danças típicas do nordeste. Teremos danças típicas de várias regiões do país, com o tema Do Oiapoque ao Chuí”, conta Rony.