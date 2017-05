Empreendedor desde menino, e determinado em tudo o que faz, o advogado Rogério Chagas, 37, comanda os elegantes restaurantes Plancha Parrilla, na Vila Oliveira, especializado em carnes importadas e culinária uruguaia, e o Plancha Restaurante, no Marsala Hotel, que oferece variedade da cozinha internacional. Paulistano, nasceu no bairro do Cambuci e quando tinha um ano veio com a família para Mogi, acompanhar o pai, militar, que estudava Direito na UBC. Cresceu no Mogilar, e recorda as tardes passadas no Clube Náutico. “Era como se fosse o quintal de casa”, afirma. Em 96, mudaram-se para Rio Claro e depois ele foi viver em São Carlos para formar-se em Direito. Concluiu também mestrado em Direito Público e Trabalho, pela Damásio de Jesus, e MBA em Marketing, pela FGV. O ingresso na carreira foi natural, já que os pais também eram advogados. “Fui criado dentro do Fórum”, explica.

Rogério Chagas | Advogado e Empresário

Aos oito anos vendia salgadinhos, feitos pela mãe de um amiguinho e pela sua mãe, em casas e comércios do bairro. Aos nove anos datilografava os processos do pai. Na adolescência e início da vida adulta, viveu profissionalmente do esporte. Foi tetracampeão americano no Judô e campeão sul-americano de Basquete, pelo Polti Vaporeto. “No basquete, meu apelido era Jeft”, revela. Aos 29 anos abriu seu próprio escritório de advocacia, e ainda o mantém, em São Carlos. Em 2010, voltou para Mogi para se aventurar, com sucesso, no segmento gastronômico. Rogério mora na Vila Oliveira e há dois anos está casado com Fernanda, economista e sócia no Plancha Restaurante. Conta que é bom na cozinha e destaca seu Risoto de Queijos e Frutos do Mar. Colecionador e apreciador de vinhos, pelo custo-benefício, recomenda o chileno Tantehue. E garante: “Todos os dias, tomo uma garrafa de vinho”. Aquariano impulsivo, não se arrepende de seus atos, por isso acredita parecer um tanto orgulhoso. Seu estilo é casual, não dispensa a dupla jeans e polo, seu perfume atual é Abercrombie & Fitch e a cor preferida é verde, como a do Palmeiras, seu time do coração. Prefere filmes de suspense e indica o livro “Estação Carandiru”, da trilogia Carandiru, de Drauzio Varella. Adora viajar, esteve várias vezes em Cancún mas afirma que, nos EUA, encantou-se com San Diego, na Califórnia e no Brasil, com Manaus-AM. Seu sonho de consumo é um barco de 68 pés e o seu foco atual está na reinauguração do Plancha Parrilla, ainda neste mês. Espiritualista, o filho dos saudosos Áurea e Vail Chagas aprendeu com os pais a importância de ter valores morais e educacionais. Na vida, considera que é fundamental ter paciência – o que não é o seu forte. Sua frase: “Não crie expectativas para não ter decepções”.