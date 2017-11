Um dos mais jovens parlamentares da Câmara, em sua primeira legislatura como titular, Jorge Rodrigo Valverde Santana, 39, do PT, defende que a cidade crie mecanismos para oferecer melhores oportunidades aos jovens de 14 a 18 anos, por isso aposta em sua propositura “Pró Jovem”. Mogiano, cresceu no Jardim Camila e da sua infância, recorda de quando pulava o muro da escola Enedina Gomes de Freitas para jogar bola. Sua mais remota afinidade com o PT foi aos quatro anos, na campanha para governador em 82, quando sua mãe, ao ver Lula, dizia que ele não tinha perfil para o cargo, por ser barbudo e mal vestido. “Daí, comecei a torcer para ele, pois era diferente dos outros”, brinca. Formou-se em Direito pela UBC em 2002 e em 2009 concluiu pós em Direito Administrativo pela Unip. O seu contato com a política começou quando trabalhou no Jurídico da Câmara, aos 16 anos.

Rodrigo Valverde | Advogado

Pela Guarda Mirim, trabalhou no Fórum de Mogi dos 13 aos 15 anos e no jurídico da Câmara Municipal dos 16 aos 18 anos. Foi office boy e depois estagiário em direito no escritório do Dr Luiz Beraldo de Miranda, onde coordenou sua primeira greve. Estagiou também no escritório Perez Advocacia, em Poá, até, em 2003, abrir seu próprio escritório, o Valverde & Demétrio Advogados Associados, onde atua até hoje, em paralelo ao cargo de vereador. Foi também procurador jurídico da Câmara de Biritiba e advogado na Prefeitura de Guarulhos e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mora no Mogi Moderno, e é casado desde 2004 com a nutricionista Viviane, vice-presidente do PT em Mogi. São pais do estudante Cauê, 13, grande companheiro do pai nos jogos no estádio do Morumbi. Nos tempos livres, adora sair com a família para comer fora, sobretudo para degustar as massas do Spoleto no Mogi Shopping. Ariano, se diz sincero, porém muito emotivo e falador. São-paulino roxo, joga futebol pelo menos três por semana, na posição de atacante. Gosta de vermelho, recomenda o livro “As 48 leis do poder”, de Robert Greene, e o filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, com Harrison Ford. É apaixonado por Ilha Grande, em Angra dos Reis-RJ e o seu sonho é conhecer o Egito. Seu principal projeto político é ser prefeito. Cristão, faz suas orações ao se deitar e ao se levantar. O filho caçula de Sebastião Jorge Santana, 70, e Sonia Marisa Valverde, 62, aprendeu com eles a valorizar o trabalho e os estudos. Acredita que o que faz a diferença na vida é a busca de oportunidades. Sua frase: “Se você é capaz de se indignar com qualquer injustiça em qualquer parte do mundo, pode me chamar de companheiro”, de Che Guevara.