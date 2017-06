Rodada do fim de semana define finalistas do 19º Corujinha – Grupo Destaque

A 19ª edição do Torneio Corujinha – Grupo Destaque está de volta neste fim de semana. Os jogos da sexta e última rodada classificatória do campeonato de futebol society infantil do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) serão realizados nos dias 23 e 24 de junho (sexta-feira e sábado). Nessa etapa serão conhecidos os times finalistas.

O Corujinha coloca em campo atletas mirins entre 8 e 16 anos e é um dos torneios mais tradicionais do clube. Além das partidas, eles receberam, pelo segundo ano consecutivo, os álbuns personalizados de figurinhas, que trazem fotos de todos os pequenos craques dos times participantes. Agora, até o fim do torneio, além da disputa, a garotada se diverte com a troca de figurinhas para completar o álbum, que, depois, fica como uma recordação do torneio de futebol society.

Veja, a seguir, os confrontos da rodada decisiva deste fim de semana do 19º Torneio Corujinha – Grupo Destaque.

Categoria 8 a 10 anos:

23/06: Head Studio/Reart x Sardinha C. Visual – 19h30

24/06: Learning Fun x Ceoot Ortopedia – 10h30

Categoria 11 a 13 anos:

23/06: CT Clin x Transmaliar – 18h30

24/06: Grupo Destaque x Claudir/Art Screen – 09h30

Categoria 14 a 16 anos

23/06: Hune ADV/Reart x Mojicontab – 20h30

24/06: Imot x Alternativa Paisagismo – 11h30