Rinnai divulga novos produtos

O PRESIDENTE do Legislativo, pastor Carlos Evaristo (PSD), acompanhado de grupo de vereadores, visitou esta semana as instalações da empresa Rinnai do Brasil, em Mogi, onde conheceram a produção da fábrica de aquecedores solares e a gás. Os parlamentares foram recebidos por Edson Takeshi Furuta, chefe de engenharia, por Marco Shibuya, diretor administrativo financeiro, e pelo gerente de marketing da Rinnai, Leonardo Nogueira de Abreu, entre outros funcionários. Na ocasião, foi apresentado um modelo do recém-lançado aquecedor a gás: REU-73BR, voltado a residências já habitadas. A intenção é substituir o aquecimento feito por chuveiros elétricos sem necessidade de grandes obras.

Leonardo Abreu explicou que dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que 76% das residências brasileiras usam sistema elétrico para aquecer a água do chuveiro, consumindo 30% da energia elétrica de uma casa, em média. “O REU-73 BR é feito para superar a necessidade de obras em casas que possuem chuveiro elétrico. Ele conta com alguns dispositivos incorporados para facilitar a aplicação nas casas, como despressurizadores”, afirma.

O profissional argumentou ainda sobre vantagens do sistema solar e a gás sobre o elétrico. “O REU-73BR tem a construção projetada para ficar do lado de fora de uma residência podendo ficar exposto à chuva ou à ação do vento. O aquecimento a gás é mais econômico, tem mais pressão, mais quantidade de água e mais estabilidade na temperatura”, diz.

Lançado em 2016, o produto poderá ser produzido na fábrica de Mogi. Leonardo explicou que a empresa quer oferecer alternativas ao consumo de energia elétrica. “Estamos divulgando novas soluções tanto para bairros novos como para os já existentes, mas onde há tendência de verticalização. Onde hoje cabem dez casas, no futuro, poderão caber cem, aumentando a demanda por energia elétrica. Nós estamos apresentando soluções para reduzir este impacto”, diz.