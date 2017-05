Retorno garantido

O JORNAL A Semana está completando 19 anos de fundação e o periódico não é o único a comemorar este momento. Os anunciantes, clientes e parceiros que seguem acreditando no potencial do impresso, líder na região do Alto Tietê em seu segmento, também festejam a parceria com o semanário, principalmente com o retorno que a divulgação tem dado com os anúncios e matérias que são feitas no jornal, que é distribuído semanalmente em toda as cidades da região.

Quatro destes clientes contam sobre a experiência de agregar a marca dos seus negócios ao A Semana, que, desde sua primeira edição, baseia seus princípios no fortalecimento do comércio regional.

João Nóbrega – Montana Express e Spoleto

“O anúncio nos auxilia no fortalecimento das marcas e na divulgação de novas campanhas das redes. Como as marcas fazem publicidade em nível nacional, através do jornal, com anúncios e depoimentos, reforçamos a mensagem de forma mais específica ao público da nossa região, que tratamos no nosso dia a dia”.

Luiz Roberto Pimentel – Nova Tintas

“Os anúncios que fazemos no jornal têm dado um bom retorno. O pessoal que vem aqui diz que viu a minha foto no jornal em algumas edições, isso mostra que está sendo bem divulgado, principalmente quando sai matéria falando sobre a Nova Tintas”.

Mário Gallego Neto – Colégio Estrela de Davi

“Estamos anunciando no jornal A Semana desde novembro do ano passado e percebemos que nossa marca começou a ficar mais conhecida na cidade. Tivemos casos de algumas pessoas comentarem que viram a reportagem explicando sobre a escola Estrela de Davi e o método Mackenzie de ensino exercido na nossa instituição”.

Saulo Costa Sene e Pedro Augusto – Diaristas Todo Dia

“Com o anúncio semanal publicado no jornal, as pessoas começaram a ligar dando a indicação que viram no periódico, o que dá mais credibilidade ao entrar em contato com a empresa. O retorno é muito bom, tanto que 20% da minha clientela são pessoas que viram o anúncio no jornal. Quando sai a matéria, de imediato vêm muitos clientes”.