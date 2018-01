Comprometido e de olho em negócios promissores, Renê Marchesi Martins, 53, deixou o segmento da construção para abraçar o mundo do franchising. Depois de alguns anos estudando as opções de mercado, investiu em novembro na abertura de duas lojas do Mercadão dos Óculos, uma em Mogi e outra em Tatuapé, que conta com dezenas de modelos em 30 marcas de óculos de sol e de grau, com preços competitivos e atendimento especializado. Nascido e criado no Tatuapé, recorda da liberdade vivida na infância e do sabor da massa do bolo da sua mãe. “Eu passava o dedo na travessa”, conta. Formado em Administração pela São Judas Tadeu desde 86, enriqueceu seu currículo com cursos livres nas áreas de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, o que lhe deu um bom background na sua nova fase como empreendedor.

Renê Martins | Empreendedor

Começou a trabalhar aos 12 anos: foi vendedor do Círculo do Livro, officeboy e ajudante de serralheiro. Com 18 anos já abriu sua própria serralheria, nos fundos de casa, que expandiu ao longo dos anos como Marchesi Esquadrias, empresa interrompida em 89 em razão a um grave acidente que sofreu. Morou nos EUA por um ano e voltou repleto de ideias. Em 97, começou a trabalhar no ramo da construção civil e foi também gestor de ativos do Grupo Pão de Açúcar e proprietário de um posto de gasolina. Em Mogi, empreendeu na construção no Botujuru e Vila Suíssa. Renê mora no Paraíso, é casado com a pedagoga Lilian e é pai de Lucas, 17, e Isadora, de 13. Em família, gostam de aproveitar a casa de praia na Enseada, no Guarujá, passear e viajar – ele conhece mais de 30 países. Na cozinha, diz que se sai bem fazendo o básico e destaca sua macarronada e churrasco. Geminiano, se diz esperançoso com tudo e todos, o que por vezes o faz criar demasiada expectativa em cima das pessoas. Coleciona imãs de geladeira dos lugares que visita. Adota o estilo social esportivo, combinado com calças jeans. Sua cor é o azul e se perfuma com Tzar, de Van Cleef&Arpels. Indica o livro “Arte da Guerra”, de Sun Tzu, e o filme “Fome de Poder”, que conta a história do McDonald’s. Apaixonou-se por Ushuaia, na Patagônia Argentina, e pelo resort Club Med Itaparica, na Bahia. O seu sonho é conhecer a maior parte dos países do mundo e, no âmbito profissional, quer fazer crescer a rede de óticas. Filho do saudoso Antonio de Jesus Martins e de Dalva Marchesi Martins, 81, sempre admirou a forma carinhosa como os pais se tratavam. Na vida, dá valor às boas memórias. Sua frase é de Vinícius de Moraes: “Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais mas sabe menos do que eu”.