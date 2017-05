Colaborador do jornal A Semana há seis anos, no setor de editoração e design, Renato Morroni, 35, é o meu escolhido para a coluna desta edição especial de 19 anos. Amigo da minha filha, Muriel, há mais de uma década, ele é o responsável pela criação das páginas do A Semana, conferindo um corpo para as reportagens levadas até os nossos leitores semanalmente. Há dois anos, se aventurou no mercado de jogos analógicos e criou a loja de e-commerce BoardUp, que será parceira do jornal A Semana no 1º Desconecta, marcado para o final do mês. Nascido e criado em Mogi, cresceu no bairro do Mogilar. Da sua infância, recorda as viagens da família para a casa de praia no Indaiá, em Bertioga. “A nossa casa foi uma das primeiras a ser construídas”, conta. Seu grande interesse em escrever e viajar o motivou a cursar Jornalismo, acreditava que a carreira conciliaria as duas paixões. Formou-se na UMC em 2004, mas se distanciou da área. “Acabou não sendo o que eu pensava”, confessa. Foi-se aproximando da área de Design Gráfico e se identificou com o setor.

Renato Morroni | Designer gráfico e Game Designer

Desde 89 ajudava os pais na Studio Video Locadora e Black Fire Games, empresas da família onde auxiliou na administração. Já formado, aos 23, trabalhou como assessor de imprensa na Câmara de Poá por um ano e meio. Teve também passagens por outros jornais da região até que em 2010 entrou como designer gráfico e editorador no jornal A Semana. No setor de jogos, trabalha desde 2015, mas o seu interesse por investir nos games analógicos vem de 2014. Hoje, é sócio da editora de jogos Sherlock SA, coautor do jogo Possessão Arcana e em 2017 deverá lançar como um dos autores o Fábrica dos Sonhos, além de estar já desenvolvendo o jogo Insanos. Solteiro, mora com a mãe e o cachorrinho Tobby, da raça Lhasa Apso. Nos tempos livres, gosta de aproveitar para reunir-se com os amigos, assistir a seriados, jogar board games ou alimentar o seu blog Péstiche. Conta que a sua mãe é um ás na cozinha e elogia o seu Strogonoff de Frango. Do signo de Libra, se considera paciente, observador, perfeccionista e de coração bom, porém sincero demais. Seu estilo é casual e não dispensa o conforto de uma bermuda. Sua cor favorita é o amarelo e perfuma-se com The Secret, de Antonio Banderas. Dentre tantos favoritos, recomenda o jogo cooperativo de aventuras “Robinson Crusoé” e adora a série The Walking Dead. Sua melhor viagem foi um cruzeiro para Cabo Frio e o seu sonho é conhecer a Comic Con, feira do universo geek que acontece todos os anos nos EUA. O seu projeto é consolidar a editora no mercado nacional de jogos analógicos. O filho caçula do saudoso Vladimir e Maria Teresinha Rocha Morroni, 62, aprendeu com os pais a ter polidez com os outros. Na vida, considera fundamental não baixar a cabeça para as adversidades. Sua frase: “Ninguém disse que seria fácil, mas dizem que vale a pena”.