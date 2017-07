Região pede aumento da maternidade

O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê anunciou um plano de ação imediata para minimizar a falta de leitos obstétricos na Região e de cuidados ao recém-nascido. A proposta contempla a ampliação da Santa Casa de Mogi para atendimento regional e será protocolada no Governo do Estado na próxima semana. Pela primeira vez, a Secretaria de Estado da Saúde admitiu a existência de déficit na estrutura para gestantes no Alto Tietê.

Levando-se em conta a população total, o déficit na Região é de 292 leitos obstétricos nas redes pública e privada. No foco do Estado, porém, o que prevalece na conta é só a população dependente do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste caso, o déficit do Alto Tietê é de 131 leitos.

A ação imediata é a ampliação da maternidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes, que tem capacidade atual para 38 gestantes, mas tem registrado o dobro do número de pacientes, vindas de todos os municípios da Região. O hospital já tem um projeto de expansão, o qual contempla mais 17 leitos para gestantes e 10 na UTI Neonatal, onde hoje existem apenas 9.

Para que isso se torne realidade, é necessário um investimento estimado em R$ 5 milhões para obras de ampliação e equipamentos e mais R$ 450 mil/mês de custeio. A prioridade da direção do Condemat será conseguir esses recursos com o Governo do Estado e Governo Federal.

“Isso não resolve todo o déficit regional, mas é a solução mais rápida e mais barata para estancar o problema. A Santa Casa responde regionalmente e não dá para conviver com a superlotação todos os dias e, principalmente, com o risco de infecção hospitalar”, ressalta Teo Cusatis, coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Condemat.