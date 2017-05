Região gera 150 postos de trabalho em abril

O NÍVEL de emprego industrial na Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – região composta por oito municípios – voltou a apresentar resultado positivo no mês de abril/2017. A variação ficou em 0,27%, o que significou um aumento de aproximadamente 150 postos de trabalho. É o segundo saldo favorável registrado no ano nas indústrias de Biritiba, Ferraz, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi, Poá, Salesópolis e Suzano e o melhor resultado para o mês de abril desde 2013.

A pesquisa divulgada na quarta-feira (17) pelo Ciesp mostra que apesar dos números favoráveis nos meses de março e abril, o saldo do nível de emprego permanece negativo. No ano, o acumulado é de -0,50%, representando uma queda de aproximadamente 300 postos de trabalho. “Ainda é prematuro para afirmar a retomada do emprego na indústria, mas é certo que alguns setores começam a reagir e, com isso, há um reflexo nas contratações. A expectativa é de que essa tendência de melhora permaneça nos próximos meses e avance também para mais segmentos, de forma a possibilitar indicadores mais otimistas. Por enquanto não há recuperação, apenas uma desaceleração do processo de demissões”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

O nível de emprego industrial no mês de abril de 2017 seguiu a tendência do Estado, que registrou um avanço de 0,30% no indicador, o que corresponde a um saldo positivo de 8.500 vagas.

No Alto Tietê, o resultado de abril deste ano foi influenciado pelas variações positivas de Máquinas e Equipamentos (2,50%); Veículos Automotores e Autopeças (1,15%); Produtos Têxteis (0,46%) e Celulose, Papel e Produtos de Papel (0,39%).

Quando comparados os meses de abril dos anos de 2016 e 2017, temos um cenário melhor, pois em abril de 2016 o resultado foi negativo em 1,11%.