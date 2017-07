Refluxo: o que causa este mal?

SE você sente azia, ânsias, algumas dores estomacais ou a sensação de estar estufado ou saciado, atenção: você pode sofrer de refluxo gastroesofágico.

Esta doença pode ocorrer em crianças e adultos e é causada pelo retorno de conteúdo ácido do estômago para o esôfago, que pode atingir órgãos adjacentes e acarretar sintomas como dores e queimação em toda a região afetada.

Segundo Marcelo Giovanelli, cirurgião geral e do aparelho digestivo, a doença afeta cerca de 20% a 50% da população em geral. “Os pacientes com maior predisposição são os obesos, os tabagistas e os que ingerem bebida alcoólica. Ansiosos, portadores de hérnia de hiato e usuários crônicos de antiinflamatórios também estão nesse grupo, além de crianças prematuras ou recém-nascidas”, explica o profissional.

O cirurgião enaltece que o mal não tem cura, mas que pode ser controlado com a mudança de hábito e do estilo de vida do paciente. “Procurar orientação médica é o primeiro e mais importante passo para iniciar o tratamento. Evitar certos alimentos, como ácidos, gorduras em excesso e muitos condimentos é essencial para o sucesso do tratamento, assim como tratar o estresse e a ansiedade. A prática de exercícios físicos e o abandono do tabagismo e do álcool são imprescindíveis para a melhora clínica do paciente. Entretanto, o uso de medicação também é muito importante”, ressalta.

É válido lembrar que ao sentir estes sintomas, recomenda-se procurar um médico para que seja feito um diagnóstico por meio do histórico e avaliação clínica com o paciente.