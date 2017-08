Refis atende 243 pessoas no primeiro dia

A PREFEITURA de Mogi das Cruzes deu início esta semana ao programa Refis (Recuperação Fiscal) de 2017. A plataforma foi aberta na terça (1º) e será encerrada no dia 29 de outubro, tendo como objetivo negociar o pagamento com descontos de juros e multas para contribuintes que possuem que possuem débitos com o município inscritos em dívida ativa.

Para negociar a situação, os devedores podem fazer o acordo em uma unidade do Pronto atendimento ao cidadão (PAC) ou através do site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br) munido do documento do proprietário do débito.

Apenas no primeiro dia, foram contabilizados 243 atendimentos nos PACs da cidade. “Espera-se movimentar até R$ 50 milhões do total da Dívida Ativa, de todo modo, temos uma estimativa da Secretaria de Finanças de arrecadação nos primeiros quatros meses de R$ 10 milhões”, conta a secretária de Assuntos Jurídicos Dalciani Felizardo.

Dalciani ressalta que a lei do Refis abate as multas e juros. “Os descontos sobre multas e juros são de 100% para quem optar em pagar à vista o valor total do débito, 90% do contribuinte para quem optar em pagar em até 12 vezes, desde que ele pague uma entrada de 15% do valor do débito; 80% para o contribuinte que pagar em até 24 vezes também com 15% de entrada; e 70% para quem optar em parcelar a dívida acima de 24 vezes, com um prazo máximo de 96 vezes, que é o permitido em lei”, explica.

Podem ser negociadas todas as dividas que o cidadão possui com o município de Mogi das Cruzes: IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) ou com o Semae (Serviço Municipal de Águas e Esgotos).