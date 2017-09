Reconstrução mamária após câncer

O câncer de mama está entre os mais comuns entre as mulheres, sendo inclusive o segundo tipo de câncer com maiores índices de ocorrência no mundo, sendo superado apenas pelo de pele. Para que se tenha uma ideia da gravidade da situação e da necessidade de diagnósticos cada vez mais precoces, só em 2016 foram projetados mais de 55 mil novos casos no Brasil (segundo o INCA – Instituto Nacional de Câncer). E, claro, os índices de óbito também são elevados.

Apesar disso, felizmente, as chances de cura têm aumentado muito nos últimos anos, em especial graças ao hábito cada vez mais rotineiro do acompanhamento médico especializado e realização de exames clínicos e de imagem direcionados. O que veio permitir diagnósticos mais precoces da doença. Isso, apesar do fato de que ainda nem todas as mulheres brasileiras possuem acesso facilitado a um acompanhamento médico especializado e aos exames necessários – principalmente a partir dos 35 anos de idade.

E é na fase do diagnóstico, quando se começa a considerar as várias formas possíveis de tratamento e cura, que a paciente, juntamente com seu médico, deve também ter acesso a informações claras sobre a necessidade e a possibilidade da mastectomia como alternativa, além de uma consequente reconstrução mamária.

O cirurgião plástico Newton Zanetta esclarece que para cada tipo de câncer de mama haverá uma alternativa de tratamento e, no caso da mastectomia, um tipo específico de cirurgia proposto pelo mastologista, em um trabalho multidisciplinar com a equipe de plástica. “Todo esse processo é muito complexo, que envolve aspectos emocionais e psicológicos, então é preciso que haja muito respeito com a paciente, que deve estar ciente que a perfeição de uma cirurgia de reconstrução é inatingível, mas que a qualidade do procedimento pode ser muito bem conseguida”, conclui.

Reconstrução

Sobre a cirurgia de reconstrução, Zanetta esclarece que o procedimento só deve ser feito quando a mama está isenta do tumor e a paciente é considerada curada. Desse modo, a paciente poderá recorrer às muitas possibilidades de reparação. O médico lembra que, neste procedimento, são usados tecidos, gordura e enxertos de pele de outras partes do corpo, como abdômen ou lateral da mama operada. “O silicone é utilizado para expandir o tecido e, por fim, fazemos o procedimento de reconstrução do mamilo”, explica o especialista, que acrescenta que, com todo esse procedimento, há, sim, perde de sensibilidade mamária.